Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme: l’indizio che non lascia dubbi (Di giovedì 20 aprile 2023) Massimo Giletti e Sofia Goggia sono una coppia? Stando alle dichiarazioni rilasciate da parte dei diretti interessati sembrerebbe di no, ma l’ultimo indizio scovato da Striscia La Notizia, ormai decisa a scoprire la verità, pare non lasciare dubbi. Il conduttore piemontese ha già avuto modo di smentire ogni indiscrezione proprio in occasione del Tapiro d’Oro consegnatogli a seguito della sospensione del suo programma Non è l’arena, trasmesso nella domenica di La7, ma il tg satirico è comunque tornato alla carica con nuovi dettagli. Massimo Giletti e Sofia Goggia fidanzati, il dettaglio che non sfugge È un lavoro di fino, quello svolto da Striscia La Notizia in merito alla presunta relazione tra ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023)sono una coppia? Stando alle dichiarazioni rite da parte dei diretti interessati sembrerebbe di no, ma l’ultimo indizio scovato da Striscia La Notizia, ormai decisa a scoprire la verità, pare nonre. Il conduttore piemontese ha già avuto modo di smentire ogni indiscrezione proprio in occasione del Tapiro d’Oro consegnatogli a seguito della sospensione del suo programma Non è l’arena, trasmesso nella domenica di La7, ma il tg satirico è comunque tornato alla carica con nuovi dettagli.fidanzati, il dettaglio che non sfugge È un lavoro di fino, quello svolto da Striscia La Notizia in merito alla presunta relazione tra ...

