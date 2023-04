Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme: l'indizio che non lascia dubbi (Di giovedì 20 aprile 2023) ... trasmesso nella domenica di La7, ma il tg satirico è comunque tornato alla carica con nuovi dettagli. Massimo Giletti e Sofia Goggia fidanzati, il dettaglio che non sfugge. È un lavoro di fino, ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023) ... trasmesso nella domenica di La7, ma il tg satirico è comunque tornato alla carica con nuovi dettagli.fidanzati, il dettaglio che non sfugge. È un lavoro di fino, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - Shamone87665062 : RT @ersiormando: Ci rendiamo conto che siamo ad un punto di NON RITORNO? Nessuno commenta, nessuno denuncia, silenzio ?? e basta!! https://… - InfinitoIsacco : RT @ersiormando: Ci rendiamo conto che siamo ad un punto di NON RITORNO? Nessuno commenta, nessuno denuncia, silenzio ?? e basta!! https://… -