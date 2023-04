Massimo Giletti e quel silenzio tombale a sinistra: trova le differenze... (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà che Massimo Giletti non piace granché ai salottini-chic. Di sicuro, in sua difesa dopo lo stop repentino a Non è l'Arena, da sinistra si sono levate ben poche voci. Hanno avuto qualcosa da eccepire Bianca Berlinguer, Francesca Fagnani e Sandra Amurri, tre giornaliste che per certo non rifiutano con sdegno l'etichetta di "progressista". Il mondo della politica, al contrario, tace. Tutto il contrario rispetto a quanto accaduto in passato in situazioni che hanno una qualche similarità con il caso-Giletti. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno Massimo Giletti, vietato dire "censura": leggi l'approfondimento Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà chenon piace granché ai salottini-chic. Di sicuro, in sua difesa dopo lo stop repentino a Non è l'Arena, dasi sono levate ben poche voci. Hanno avuto qualcosa da eccepire Bianca Berlinguer, Francesca Fagnani e Sandra Amurri, tre giornaliste che per certo non rifiutano con sdegno l'etichetta di "progressista". Il mondo della politica, al contrario, tace. Tutto il contrario rispetto a quanto accaduto in passato in situazioni che hanno una qualche similarità con il caso-. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno, vietato dire "censura": leggi l'approfondimento

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - Libero_official : #Nonelarena sospeso, #Giletti scaricato. Eppure nessuno osa parlare di censura. La differenza con #Santoro, #Fedez… - Libero_official : A sinistra tutti tacciono sullo stop improvviso a #nonelarena e #MassimoGiletti. Ma in passato, in casi per certi v… -