Marzia Capezzuti, uccisa due volte: dalle violenze e nel casolare (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un costante clima di minacce e terrore anche alla presenza del figlio più piccolo di sette anni con reiterati atti di inaudita violenza, ingiuria e minacce, molestie e continue vessazioni nonché atti privative della libertà personale. Anche di questo sono accusati Damiano Noschese e Maria Barbara Vacchiano da ieri in carcere per l’omicidio di Marzia Capezzuti, loro convivente nella abitazione di via Verdi dove la ragazza di 29 anni originaria di Milano, viveva dopo la morte di Alessandro il fidanzato. Barbara, sorella di Alessandro, aveva attribuito la morte di questo ad un presunto trabocchetto orchestrato dalla fidanzata. Marzia, affetta da ritardo mentale di media gravità, era stata isolata progressivamente dai genitori Laura e Ciro, le era stato tolto il cellulare e Barbara controllava in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un costante clima di minacce e terrore anche alla presenza del figlio più piccolo di sette anni con reiterati atti di inaudita violenza, ingiuria e minacce, molestie e continue vessazioni nonché atti privative della libertà personale. Anche di questo sono accusati Damiano Noschese e Maria Barbara Vacchiano da ieri in carcere per l’omicidio di, loro convivente nella abitazione di via Verdi dove la ragazza di 29 anni originaria di Milano, viveva dopo la morte di Alessandro il fidanzato. Barbara, sorella di Alessandro, aveva attribuito la morte di questo ad un presunto trabocchetto orchestrato dalla fidanzata., affetta da ritardo mentale di media gravità, era stata isolata progressivamente dai genitori Laura e Ciro, le era stato tolto il cellulare e Barbara controllava in ...

