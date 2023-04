Marzia Capezzuti | l’omicidio confessato su Instagram da un quindicenne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : MARZIA CAPEZZUTI, UCCISA DUE VOLTE: DALLE VIOLENZE E NEL CASOLARE Un costante clima di minacce e terrore anche alla… - infoitinterno : Marzia Capezzuti, ecco perché è stata torturata per 3 anni e uccisa - iavaronegrazia : RT @chilhavistorai3: Marzia Capezzuti: “Lei stava fumando e le fece ingoiare la sigaretta”. Oggi la donna che la ospitava è stata arrestata… - GossipOne_it : La terribile storia di Marzia Capezzuti: torture, omicidio e un mozzicone di sigaretta ingoiato per costrizione… - GossipOne_it : La terribile storia di Marzia Capezzuti: torture, omicidio e un mozzicone di sigaretta ingoiato per costrizione… -

, giovane "fragile e vulnerabile", come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio . È lo scenario restituito dalle carte dell'inchiesta sulla ...Il quadro di ciò che si presume, in attesa del processo, abbia subitosi fa sempre più inquietante. Dopo i tre arresti di ieri, eseguiti dai carabinieri autorizzati dalla procura di Salerno , si scopre qualcosa in più sulla videochiamata che avrebbe ...Per quasi tre anni di infernosarebbe stata insultata, picchiata e trattata come una schiava , costretta a dormire in uno sgabuzzino, a ingoiare una sigaretta accesa e a essere marchiata col fuoco sulla pelle con ...

Omicidio di Marzia Capezzuti, svolta nelle indagini: tre arresti, tra cui un minore Il Fatto Quotidiano

La 29enne milanese si era trasferita nel Salernitano per vivere con il fidanzato. Dopo la sua morte, però, la famiglia di lui ha cominciato a maltrattarla ...Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 19 aprile 2023 13:42:36 I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del ...