Marzia Capezzuti | ecco perché è stata torturata per 3 anni e uccisa | arrestati tre familiari del suo ex

(Di giovedì 20 aprile 2023), giovane "fragile e vulnerabile", come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio . È lo scenario restituito dalle carte dell'inchiesta sulla ...

, giovane "fragile e vulnerabile", come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio . È lo scenario restituito dalle carte dell'inchiesta sulla ...Il quadro di ciò che si presume, in attesa del processo, abbia subitosi fa sempre più inquietante. Dopo i tre arresti di ieri, eseguiti dai carabinieri autorizzati dalla procura di Salerno , si scopre qualcosa in più sulla videochiamata che avrebbe ...Per quasi tre anni di infernosarebbe stata insultata, picchiata e trattata come una schiava , costretta a dormire in uno sgabuzzino, a ingoiare una sigaretta accesa e a essere marchiata col fuoco sulla pelle con ...

Marzia Capezzuti, giovane «fragile e vulnerabile», come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio. I Carabinieri hanno arrestato ieri Damiano Noschese, la compagn ...Omicidio Marzia Capezzuti, tre arresti, ci sono anche un minore e una donna. L'accusa: uccisa per riscuotere la sua pensione La 29enne milanese scomparsa nel… Leggi ...