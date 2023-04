Mario Natangelo | chi è il fumettista che ha fatto la vignetta su Arianna Meloni e Lollobrigida?

(Di giovedì 20 aprile 2023)è un vignettista italiano, finito sulla bocca di tutti per via della suacontro Francesco, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell’attuale Governo, nonché il marito di, sorella del Presidente del Consiglio Giorgia. Ma perché il fumetto ha destato tanto scalpore? Leggi anche:, chi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnzoCare2 : RT @davidepollak2: 'Mario Natangelo è un fumettista e giornalista italiano'. fonte: Wikipedia. è anche un essere insulso fonte: Universit… - umbo70 : RT @davidepollak2: 'Mario Natangelo è un fumettista e giornalista italiano'. fonte: Wikipedia. è anche un essere insulso fonte: Universit… - davidepollak2 : 'Mario Natangelo è un fumettista e giornalista italiano'. fonte: Wikipedia. è anche un essere insulso fonte: Univ… -

Il direttore Peter Gomez , il vicedirettore Simone Ceriotti , tutti i colleghi della redazione e di tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it abbraccianoper la scomparsa della mamma Rita.Il tutto condito con una oscena vignetta in cuiritrae il Cavaliere sulla tomba di Niccolò Ghedini. Terribile! Non ce la fanno ad accettare la verità. E per questo (e molto altro) ...Il direttore Peter Gomez , il vicedirettore Simone Ceriotti , tutti i colleghi della redazione e di tutte le strutture de ilfattoquotidiano.it abbraccianoper la scomparsa della mamma Rita.

La vignetta di Natangelo Il Fatto Quotidiano

La vignetta de Il Fatto Quotidiano su Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida ha fatto insorgere Fratelli d’Italia. Molteplici esponenti del ...Giorgia Meloni indignata per la vignetta satirica che ritrae la sorella pubblicata sul Fatto quotidiano dopo le polemiche sul termine "sostituzione etnica" usato dal ministro Lollobrigida ...