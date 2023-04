Maria De Filippi ha fatto un errore imperdonabile | Per lei è gogna mediatica

Oggi, giovedì 20 aprile 2023 , è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici , il talent show di Canale 5 condotto daDee giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio l'attore Enrico Brignano e l'amata cantante ed ex allieva Gaia Gozzi . Le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata ...Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c'era comunqueDe. La stella di Fantina non si è mai accesa. Subito dopo la vittoria è di fatto ...Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici diDehanno svelato chi è arrivato al ballottaggio finale : si tratta di Ramon e Cricca . Chi tra di loro dovrà abbandonare per sempre il talent show Non resta che attendere la puntata di ...

Sabato 22 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2022. Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, uno tra Cricca e Ramon dovrà lasciare il talent. Ospiti in studio Enrico ...Gli spoiler sulla sesta puntata del serale di Amici 2023: una sola eliminazione tra Cricca e Ramon, il verdetto è ancora ignoto ...