Mare Fuori, la “direttrice” tornerà a far parte della serie? Parla Carolina Crescentini (Di giovedì 20 aprile 2023) Carolina Crescentini è stata una delle protagoniste più amate di Mare Fuori, dove ha interpretato la direttrice dell’IPM Paola Vinci. Nel corso della terza stagione però Carolina ha detto addio alla serie, anche se molti ancora sperano in suo ritorno. Proprio del suo personaggio e di molto altro è quello di cui ha Parlato l’attrice nel corso di un’intervista concessa a Fanpage.it, partendo proprio dall’uscita di Paola da Mare Fuori: Non so se si tratti della chiusura di un ciclo o meno e non so se tornerà, ma credo che Paola possa dare ancora molto alla serie. Lei ha avuto un arco narrativo personale molto forte, quello di donna ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023)è stata una delle protagoniste più amate di, dove ha interpretato ladell’IPM Paola Vinci. Nel corsoterza stagione peròha detto addio alla, anche se molti ancora sperano in suo ritorno. Proprio del suo personaggio e di molto altro è quello di cui hato l’attrice nel corso di un’intervista concessa a Fanpage.it,ndo proprio dall’uscita di Paola da: Non so se si trattichiusura di un ciclo o meno e non so se, ma credo che Paola possa dare ancora molto alla. Lei ha avuto un arco narrativo personale molto forte, quello di donna ...

