Mare Fuori: arriva una coppia lesbica e ritorna la Crescentini? Parla il regista e l’attrice (Di giovedì 20 aprile 2023) Fra qualche giorno riprenderanno le riprese di Mare Fuori e per questo motivo il regista Ivan Silvestini ha deciso di rispondere ad un po’ di domande dei fan. A chi gli ha chiesto se dopo Cucciolo e Milos arriverà anche una coppia lesbica (“ma una coppia saffica ci sarà ad esempio Kubra e Silvia?“), il regista ha risposto: “Se guardi bene ci sono almeno due coppie saffiche tra le detenute tra le protagoniste chissà“. Una risposta vaga (che fa intendere più no che sì) ma che non esclude del tutto l’ipotesi. @.ce.sta.o.marfor voglio un amicizia come la loro. #perte #MareFuori #silvia #kubra ? suono originale – Mare Fuori, tornerà Carolina Crescentini? Con la chiusura della terza ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023) Fra qualche giorno riprenderanno le riprese die per questo motivo ilIvan Silvestini ha deciso di rispondere ad un po’ di domande dei fan. A chi gli ha chiesto se dopo Cucciolo e Milos arriverà anche una(“ma unasaffica ci sarà ad esempio Kubra e Silvia?“), ilha risposto: “Se guardi bene ci sono almeno due coppie saffiche tra le detenute tra le protagoniste chissà“. Una risposta vaga (che fa intendere più no che sì) ma che non esclude del tutto l’ipotesi. @.ce.sta.o.marfor voglio un amicizia come la loro. #perte ##silvia #kubra ? suono originale –, tornerà Carolina? Con la chiusura della terza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Io ancora fermo alla notizia del Musical di Mare Fuori Mi immagino na roba tipo WHAT TIME IS IT? IT'S CHIATTILLO T… - BITCHYFit : Mare Fuori: arriva una coppia lesbica e ritorna la Crescentini? Parla il regista e l’attrice… - CCISS_Ministero : SS8 Via Del Mare tratto chiuso possibili rallentamenti causa lavori a SS8 Incrocio A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense (K… - ChiaraCroci3 : Ramon tranquillo che con la tua torta alla Nutella ed all'insalata di mare oggi farai fuori qualcuno dei cuccalo #amici22 - 1genio1pazzo1re : @LeleCorvi “Mare fuori” ?? -