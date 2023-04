(Di giovedì 20 aprile 2023) Assicurare ilin un settore caratterizzato da altanel campo delle energie rinnovabili: per, divisione dell’impresa sociale Padre Daniele Badiali, la mission è duplice. In quanto cooperativa di tipo B, è impegnata nel creare nuove opportunità per persone svantaggiate e, per raggiungere tale scopo, propone servizi e prodotti nel campo della sostenibilità ambientale. Nata tra il 2008 e il 2009, oggi è inserita in “– Effetto cooperativo”, il registro istituito da Confcooperative Bergamo con la finalità di certificare la cooperazione autentica e dagli elevati standard qualitativi, promuovendo progetti di valore e contrastando fenomeni spuri, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale del territorio caratterizzato da equità, sostenibilità ...

Marchio Impact, Dabatech: tecnologia nel fotovoltaico, volano per il reinserimento lavorativo

