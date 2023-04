Marcello Vinci morto in Cina un mese e mezzo fa: anche il sindaco di Fasano chiede l’intervento della Farnesina per il rientro della salma Ai genitori del giovane professionista originario di Martina Franca sono stati chiesti trentamila euro per il trasporto, "estrema e immotivata onerosità" (Di giovedì 20 aprile 2023) “estrema e immotivata onerosità” per il trasporto della salma dalla Cina all’Italia. In questi termini si è espresso Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, nella sua lettera al ministero degli Esteri, a supporto di quella di Anna Berni mamma di Marcello Vinci. Il professionista originario di Martina Franca e che con la famiglia risiedeva a Fasano ma che, soprattutto, da anni viveva e lavorava in Cina, un mese e mezzo fa morì precipitando da un palazzo a Sichuan. Ancora non effettuata l’autopsia, denuncia la mamma, e richiesta di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 aprile 2023) “” per ildallaall’Italia. In questi termini si è espresso Francesco Zaccaria,di, nella sua lettera al ministero degli Esteri, a supporto di quella di Anna Berni mamma di. Ildie che con la famiglia risiedeva ama che, soprattutto, da anni viveva e lavorava in, unfa morì precipitando da un palazzo a Sichuan. Ancora non effettuata l’autopsia, denuncia la mamma, e richiesta di ...

