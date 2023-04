Maratona col trucco: l’atleta Joasia Zakrzewski sale di nascosto in auto e arriva terza (Di giovedì 20 aprile 2023) Imbarazzo, sconcerto e delusione. Lo sport ha vissuto un’altra pagina mortificante, quella della Maratona con il trucco. Un po’ come avviene nelle gare cittadine, con i ragazzi che si divertono a fare qualche furbata. Stavolta, però, non si tratta di un adolescente in vena di scherzi. Sotto i riflettori (e a fare scandalo) è infatti l’atleta scozzese Joasia Zakrzewski. Non una donna che corre per divertimento ma una specialista delle ultramaratone. Si è beccata la squalifica da una gara perché ha utilizzato un’auto. Maratona col trucco, l’atleta sul podio con una furbata La 47enne di Dumfries era arrivata terza nella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Imbarazzo, sconcerto e delusione. Lo sport ha vissuto un’altra pagina mortificante, quella dellacon il. Un po’ come avviene nelle gare cittadine, con i ragazzi che si divertono a fare qualche furbata. Stavolta, però, non si tratta di un adolescente in vena di scherzi. Sotto i riflettori (e a fare scandalo) è infattiscozzese. Non una donna che corre per divertimento ma una specialista delle ultramaratone. Si è beccata la squalifica da una gara perché ha utilizzato un’colsul podio con una furbata La 47enne di Dumfries eratanella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Maratona col trucco: l’atleta Joasia Zakrzewski sale di nascosto in auto e arriva terza - mohammadali_im1 : #Maratona #col trucco, #atleta #sale in #auto e #arriva #terza - zazoomblog : Maratona col trucco atleta sale in auto e arriva terza - #Maratona #trucco #atleta #arriva - fisco24_info : Maratona col trucco, atleta sale in auto e arriva terza: (Adnkronos) - La scozzese Zakrzewski tradita dai dati e da… - Vyct0rBlade : @king___esport @TerenasIII @allerendys_ @Cosplayitalia1 @league_italia già lo vedo @TerenasIII che viene al watchp… -