Maratona col trucco: la atleta sale in auto e arriva terza. Ecco come è stata scoperta (Di giovedì 20 aprile 2023) L'atleta scozzese Joasia Zakrzewski , specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un'auto . La 47enne di Dumfries era arrivata terza nella gara "Gb Ultras ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) L'scozzese Joasia Zakrzewski , specialista delle ultramaratone, èsqualificata da una gara perché ha utilizzato un'. La 47enne di Dumfries eratanella gara "Gb Ultras ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Maratona col trucco: l’atleta Joasia Zakrzewski sale di nascosto in auto e arriva terza - mohammadali_im1 : #Maratona #col trucco, #atleta #sale in #auto e #arriva #terza - zazoomblog : Maratona col trucco atleta sale in auto e arriva terza - #Maratona #trucco #atleta #arriva - fisco24_info : Maratona col trucco, atleta sale in auto e arriva terza: (Adnkronos) - La scozzese Zakrzewski tradita dai dati e da… - Vyct0rBlade : @king___esport @TerenasIII @allerendys_ @Cosplayitalia1 @league_italia già lo vedo @TerenasIII che viene al watchp… -