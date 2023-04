Manila Nazzaro in lacrime in tv | “Non mi vergogno!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo aver raccontato della sua separazione da Lorenzo Amoruso a Verissimo,ieri è stata da Serena Bruzzone a Oggi è Un Altro Giorno ed ha parlato di un altro episodio molto doloroso. La Miss Italia ha raccontato di aver perso un figlio nel 2020. L’ex gieffina ha spiegato che le donne non dovrebbero mai vergognarsi di parlare di certi argomenti.: “Ho perso mio figlio e voglio parlarne”. “Sotto pandemia sono rimasta incinta, ma purtroppo ho perso il bambino, non aveva più battito. C’è ancora tanta difficoltà a raccontarlo. Noi donne portiamo una serie di pesi. I tabù sono sulle nostre spalle. C’è vergogna di parlare dell’aborto spontaneo. Come se noi non fossimo state in grado di portare avanti una vita umana. Poi è arrivata la decisione di scrivere un libro. Sono migliaia le donne che ...