Manchester United: in dieci anni un miliardo e mezzo speso per non vincere (quasi) niente

Quando Sir Alex Ferguson decise di dire addio alla carriera da manager del Manchester United, nel suo discorso d'addio a Old Trafford (che nel frattempo gli aveva dedicato una tribuna) chiese ai tifosi di "rimanere accanto al nuovo allenatore" per le sfide che avrebbe affrontato. Dal 2013, anno dell'ultimo titolo targato Red Devils, la dirigenza e i Glazer, proprietari del club, hanno investito tantissimo denaro, non riuscendo però a raccogliere quanto avevano provato a seminare. Anzi, i dieci anni passati dall'addio di sir Alex sono stati quanto di più buio potessero immaginare i tifosi del lato rosso di Manchester. Manchester United horror: cinque allenatori, nessuna Premier in bacheca Ad analizzare questa decade terribile dello United ci ha pensato ...

