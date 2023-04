Manchester City vs Sheffield United – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lo stadio di Wembley ospiterà la prima delle due semifinali di FA Cup: sabato 22 aprile il, che spera nel titolo della Premier League, affronterà lo, che lotta per la promozione in Championship. La vincente di questa sfida si guadagnerà un posto in finale e si giocherà la sfida con il Brighton & Hove Albion o con il, che si affronteranno nella seconda semifinale di domenica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...