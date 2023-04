Manchester City | Guardiola | «Giocare contro il Milan è come giocare contro il Bayern Monaco»

(Di giovedì 20 aprile 2023) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista di una possibile finaleilPep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Quando giochi questa competizioneha fatto il Napoli, perha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa.ilche ha tanta storia è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mundodabola : Semifinais da UEFA Champions League: Real Madrid x Manchester City Milan x Internazionale ?? @brfootball - LosMadridistas_ : ??Officiel : Samedi 06/05 : Finale de la Copa del Rey Mardi 09/05 : Manchester City - marifcinter : Semifinali #ChampionsLeague, le date ufficiali: Martedì 9 maggio ore 21 Real Madrid-Manchester City MERCOLEDI' 1… - montesimarco89 : basta paragonare la satira de Il Fatto Quotidiano a Charlie Hebdo. sono due sport diversi, come paragonare l'Avellino al Manchester City. - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Champions: Inter e Milan sognano Istanbul Il Manchester City a caccia della finale contro il Real -

... fresca di passaggio del turno a discapito dei portoghesi del Benfica, e in caso di successo nell' euroderby affronterebbe una trae Real Madrid . Il successo della massima coppa ...Dopo il pari con il Bayern Monaco e la qualificazione in semifinale di Champions League, il tecnico delPep Guardiola ha parlato anche del Napoli in conferenza stampa. " Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero ...LA FAVORITA Gli operatori non hanno dubbi sul considerare illa squadra favorita per il successo finale. La squadra di Pep Guardiola ha le quote più basse, che si ...

Si sono conclusi i quarti di finale della Champions League 2022/23. Uscirà, quindi, da una tra Milan, Inter, Manchester City e Real Madrid la squadra Campione d’Europa del 2023. Sarà il derby di ...Facciamo il punto su dove vedere in TV e streaming le partite di Champions League tra Milan ed Inter e Real Madrid e Manchester City.