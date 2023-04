Mainz 05-Bayern Monaco sabato 22 aprile 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’1 a 1 dell’Allianz Arena contro il Manchester City fa calare il sipario sull’avventura europea del, che adesso ha un titolo da difendere che rappresenta il minimo sindacale in una stagione che rischia di diventare disastrosa. La trasferta sul campo di un05 in serie positiva e a caccia di un piazzamento europeo è di quelle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoBVB : Il Bayern è fuori dalla Champions e dalla DFB Pokal come noi. Adesso avranno meno di 72 ore per preparare la trasfe… -

Madrid - Celta CALCIO - BUNDESLIGA 15:3005 -M. 15:30 Hoffenheim - Colonia 15:30 VfL Bochum - Wolfsburg 15:30 Hertha Berlino - Werder B. 18:30 Borussia D. - Eintracht F. CALCIO - LIGUE ...Madrid 0 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30M. - Hoffenheim 1 - 1 15:30 Lipsia - Augusta 3 - 2 15:30 Colonia -05 1 - 1 15:30 Stoccarda - Borussia D. 3 - 3 18:30 Eintracht F. - Borussia M. 1 -...Madrid - Celta CALCIO - BUNDESLIGA 15:3005 -M. 15:30 Hoffenheim - Colonia 15:30 VfL Bochum - Wolfsburg 15:30 Hertha Berlino - Werder B. 18:30 Borussia D. - Eintracht F. CALCIO - LIGUE ...

Mainz-Bayern Monaco: quote scommesse e pronostico Bundesliga ... Bwin News

Was ist das spannend in der Bundesliga in diesem Jahr! Auch am 29. Spieltag erwartet uns ein packendes Wochenende. Rückkehrer an alte Wirkungsstätte, Rückkehrer ...Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt Mainz die Bayern. Trainer Bo Svensson war noch unter Thomas Tuchel Spieler - und berichtet über seine Zeit unter dem heutigen Bayern-Trainer.