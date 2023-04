(Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA - A volte rino, ma sono sempre chiamati a fare i conti con il proprio passato. E' il caso di Filippoche ha deciso dire in vasca per i campionati. L'ex azzurro ha ...

ROMA - A volte ritornano, ma sono sempre chiamati a fare i conti con il proprio passato. E' il caso di Filippoche ha deciso di tornare in vasca per i campionati Master. L'ex azzurro ha intrapreso la nuova avventura con entusiasmo : "41 anni, 188cm, 87kg, qualche capello bianco e ancora tanta voglia di ...... che cede lo scettro di Striscia a Michelle Hunziker - spiega Giancarlo Scheri -quindi a ... Andrea Pezzi è uno di famiglia DA ARGENTERO AFotogallery - Le giornate dei vip in famiglia DA ...LE DONNE DELLA SUA VITA approfondimento Morgan, dopo 10 annicon Battiato (Mi Si Spezza il ... Marco Pancaldi (poi sostituito alla chitarra da Livio) e Stefano Panceri. A seguito dell'...

Magnini torna al nuoto nei master. Bufera social: "Non facevamo schifo” Corriere dello Sport

Filippo Magnini torna a nuotare. Il bi-campione del mondo pesarese, che vanta anche 17 ori europei, ha deciso di tornare in vasca per partecipare a competizioni Master e testare alcuni prodotti, scegl ...L'ex azzurro campione del mondo appena due anni fa derise i master definendoli "invasati" e "terminator dei rompimarroni" ...