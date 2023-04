Maggioranza e opposizione litigano pure sul 25 aprile a colpi di mozioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due le mozioni oggi in Aula al Senato sul 25 aprile, festa della Liberazione. Da una parte quella di Maggioranza, a firma dei capigruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, Lega, Massimiiano Romeo e Forza Italia, Licia Ronzulli, assieme alle altre componenti di Maggioranza punta sulla «collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale». Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le altre forze di opposizione nel loro testo prendono in prestito le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno due leoggi in Aula al Senato sul 25, festa della Liberazione. Da una parte quella di, a firma dei capigruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, Lega, Massimiiano Romeo e Forza Italia, Licia Ronzulli, assieme alle altre componenti dipunta sulla «collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche, ad adottare le opportune iniziative perché le pubbliche commemorazioni degli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari chesi riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale». Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e le altre forze dinel loro testo prendono in prestito le ...

