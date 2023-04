Madre Tiktoker uccisa | domani l’udienza di convalida del fermo della presunta assassina 

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via alle 10 di, davanti al gip di Napoli Tommaso Perrella,dideldi pubblico ministero (sostituto procuratore Maurizio De Marco) notificato dalla Squadra Mobile di Napoli alla 47enne Stefania Russolillo, vicina di casa di Rosa Gigante, la 72enne ipovedentedel noto salumiere-Donato De Caprio, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. Stefania Russolillo, difesa dall’avvocato Raffaello Scelsi, è gravemente indiziata dell’omicidio72enne. La donna ha reso una parziale confessione agli inquirenti e attualmente è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Madre tiktoker uccisa, quel video della vicina sui social prima del delitto: 'Mi hanno dato 30 anni di carcere' [di… - repubblica : Pianura, il delitto della madre del tiktoker. La vicina al compagno: 'Ho fatto un guaio, ho ucciso Rosa' [di Dario… - infoitinterno : Napoli, Rosa Gigante, la madre del tiktoker Donato De Caprio, uccisa: «L’indagata era in cura presso un centro di i… - infoitinterno : “Ho ucciso la signora Rosa”: la confessione ritrattata sulla morte della madre del tiktoker Donato - infoitinterno : Madre tiktoker uccisa, quel video della vicina sui social prima del delitto: 'Mi hanno dato 30 anni di carcere' -

Nel filmato realizzato con un filtro e pubblicato su Tiktok, Stefania Russolillo ha il volto dietro le sbarre di una prigione e con voce artefatta "scherza" su una ...La confessione parziale: 'Non ricordo' Omicidio delladelDonato De Caprio: fermata una vicina, ha provato a darle fuoco: 'Mi spiava, era una iena' Le indagini Per l'omicidio di Rosa ...Leggi Anche Il calcio ha l'opportunità di segnare un gol in favore dell'ambiente Leggi Anche Napoli, fermata presunta assassinaDonato De Caprio Luca Abete ha scoperto una rivendita di ...

In un video realizzato con un filtro e pubblicato su Tiktok, Stefania Russolillo ha il volto dietro le sbarre di una prigione.«Voglio giustizia e tutta la verità»: sono poche le parole che Donato De Caprio, il salumiere star di TikTok, riesce a dire all'indomani dell'omicidio della madre ...