Madeleine salate con olive e prosciutto | deliziosi aperitivini

(Di giovedì 20 aprile 2023) La primavera è un invito costante ad incontri conviviali con amici e questecondiventeranno in breve il vostro cavallo di battaglia per accoglierli con un goloso aperitivo. Semplicissime da realizzare, vi faranno fare un figurone. In meno di mezz’ora, 15 minuti per prepararle e 15 per cuocerle, servirete delle piccole chicche che convinceranno il palato di tutti, grandi e piccini. Anche i più esigenti e raffinati, apprezzeranno il gusto rotondo, morbido e saporito di questi bocconcini invitanti. Immaginatevi lo stupore, quando al comparire di queste eleganti conchiglie normalmente servite come dolci di accompagnamento a tè o caffè, scopriranno che sono, in questo caso, dei meravigliosi salatini. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!...