Macron contestato con pentole e una finta bara nel sud - ovest della Francia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Seconda tappa in provincia e seconda contestazione per il presidente francese Emmanuel, la cui popolarita' e' ai minimi storici dopo l'approvazioneriforma delle pensioni. Dopo i fischi e ...

Seconda tappa in provincia e seconda contestazione per il presidente francese Emmanuel, la cui popolarita' e' ai minimi storici dopo l'approvazione della riforma delle pensioni. Dopo i fischi e le proteste con cui e' stato accolto il 19 aprile in Alsazia, dove ha visitato un'...Cosi' il presidente francese Emmanuelrisponde indirettamente ai manifestanti che lo hannoduramente " anche usando pentole e padelle - durante la sua visita in Alsazia, in una ...Il presidente francese Emmanuelvienee fischiato dalla folla a Selestat, in Alsazia, nella Francia orientale, durante il suo primo viaggio fuori Parigi da quando ha firmato la sua impopolare riforma delle pensioni,...

In Tunisia il presidente Kaid Saied continua la sua opera di repressione del dissenso interno. Il 17 aprile è arrivato l’arresto dello storico leader del partito islamista moderato Ennahda, Rached Gha ...Ancora contestazioni contro Emmanuel Macron per la contestata riforma che aumenta progressivamente l'età pensionistica da 62 a 64 anni ...