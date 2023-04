“Ma vi sembra giusto?”. Salvatore Parolisi, la rabbia della famiglia Rea. La decisione sulla figlia (Di giovedì 20 aprile 2023) L’opinione pubblica italiana non ha mai dimenticato Melania Rea, vittima di un terribile omicidio per mano del marito Salvatore Parolisi. Quest’ultimo, nonostante non abbia mai ammesso la sua colpevolezza, è stato ugualmente condannato a 20 anni di reclusione e attualmente è ancora incarcerato nella prigione di Bollate, in provincia di Milano. Ha comunque chiesto nel corso dell’ultimo periodo dei permessi premio e a tal proposito è intervenuto il fratello della donna, Michele Rea. L’intervista è stata pubblicata da Il Messaggero, che è tornato dunque a soffermarsi su Melania Rea. Un omicidio efferato quello commesso da Salvatore Parolisi, infatti alla donna furono inflitte 35 coltellate. La famiglia della vittima, deceduta nell’aprile del 2011, era stata data ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) L’opinione pubblica italiana non ha mai dimenticato Melania Rea, vittima di un terribile omicidio per mano del marito. Quest’ultimo, nonostante non abbia mai ammesso la sua colpevolezza, è stato ugualmente condannato a 20 anni di reclusione e attualmente è ancora incarcerato nella prigione di Bollate, in provincia di Milano. Ha comunque chiesto nel corso dell’ultimo periodo dei permessi premio e a tal proposito è intervenuto il fratellodonna, Michele Rea. L’intervista è stata pubblicata da Il Messaggero, che è tornato dunque a soffermarsi su Melania Rea. Un omicidio efferato quello commesso da, infatti alla donna furono inflitte 35 coltellate. Lavittima, deceduta nell’aprile del 2011, era stata data ...

