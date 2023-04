Ma queste persone Vignetta choc | Arianna Meloni rompe il silenzio | sfogo durissimo

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Lo sannoche dietro alle loro cattiverie esistonocon i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure? Ma soprattutto con le loro famiglie, i loro amici, i colleghi di lavoro e i loro figli? Lo sanno, ma per loro attaccare l'avversario vale anche la destabilizzazione della vita dellee delle loro famiglie". Le parole disono fin troppo chiare. La sorella del premier Giorgiaè finita nel mirino della becera satira di unaapparsa questa mattina in prima pagina sul Fatto. Nel disegnotradisce il marito con un immigrato mentre Francesco Lollobrigida "è impegnato a combattere la sostituzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio_Martini_ : Udienza al CONI. L’accusa ammette di aver sbagliato a dare 15 punti di penalizzazione alla #juve e chiede di rifare… - ilriformista : “Abolire la protezione speciale vuol dire, come già visto dopo i decreti #Salvini, creare nuove masse di persone il… - stanzaselvaggia : Beppe Castagna, fratello di Raffaella Castagna, zio di Youssef Marzouk, figlio di Paola Galli, uccisi da Rosa Bazzi… - Lu2022Lu : RT @PPutinTTrump: Strano tempo a Istanbul. Una nuvola spessa 7 km ha nascosto il sole, trasformandolo in notte. Le persone sempre di più co… - Ernesto29296958 : RT @Libero_official: #AriannaMeloni rompe il silenzio dopo la #vignetta choc sul #FattoQuotidiano: 'Queste persone sanno che dietro le loro… -

...E' opportuno mantenere ancora delle restrizioni nei luoghi dove realmente si concentrano le...da più patologie croniche contemporaneamente e i pazienti di età molto avanzata - per...... però, che in campo non ci sono solo ventidueche si affrontano, ma in campo c'è anche l'... Si passa dapartite, per diventare… Grandi!"Lo sannoche dietro alle loro cattiverie esistonocon i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure Ma soprattutto con le loro famiglie, i loro ...

Simona Bonafè: "Se non avremo un incremento del 30% di stranieri non riusciremo a pagare le pensioni alle prossime generazioni" La7

(Adnkronos) - "Lo sanno queste persone che dietro alle loro cattiverie esistono persone Persone con i loro problemi, le loro angosce, con i loro sentimenti, con le loro paure Ma soprattutto con le l ...Nominava o agevolava le nomine di persone con cui intratteneva “rapporti personali consolidati” per importanti incarichi nell’amministrazione giudiziaria. E in cambio percepiva, “sistematicamente”, pa ...