"Ma è vero che è incinta?". GF Vip, il caos sulla concorrente più amata a 3 settimane dalla fine (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la vittoria del GF Vip 7, Nikita Pelizon è tornata a scrivere la sua vita fatta di angeli, opere pittoriche e unicorni. Il fandom dei Nikiters intanto continua a farle da braccio destro, difendendola da ogni attacco o polemica social e ce ne sono sempre sul suo conto. Ora i fan sospettano qualcosa di grosso. È incinta? Sembra assurdo, ma c'è chi è fermamente convinto della teoria che sta facendo il giro di Twitter e di tutti i social. Secondo alcuni ammiratori di Nikita Pelizon, la vincitrice del GF Vip 7 di Alfonso Signorini adesso sarebbe incinta. Come può essere possibile, se il reality è appena finito. L'indizio notato dai suoi follower. GF Vip, perché pensano che Nikita Pelizon sia incinta Una valanga di domande scomode sta investendo la triestina, che nel frattempo si diverte a mettere like a brutti tweet nei ...

