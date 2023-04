"Ma che fine ha fatto Parolisi?": la domanda inquietante, cosa è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Che fine ha fatto Salvatore Parolisi. Il caporal maggiore dell'esercito che 12 anni fa uccise sua moglie, Melania Rea, è recluso nel carcere di Bollate. Da tempo può chiedere permessi per uscire in quanto detenuto modello. Ma i familiari di Melania Rea di lui non hanno più notizie. E a sfogarsi al Messaggero è il fratello della donna uccisa, Michele Rea. "Quella stessa legge che prevede tanti diritti, a noi non consente di sapere nulla su di lui. Non credo che quando uscirà dal carcere verrà a cercare sua figlia perché se ci avesse tenuto a lei, noi adesso non staremmo neanche parlando e Melania sarebbe ancora viva", ha affermato Michele Rea. Ora lo zio segue la nipote, la figlia di Parolisi e di Melania che in questi anni è cresciuta e ha anche cambiato cognome. Michele Rea da circa due anni è papà di un bimbo e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) ChehaSalvatore. Il caporal maggiore dell'esercito che 12 anni fa uccise sua moglie, Melania Rea, è recluso nel carcere di Bollate. Da tempo può chiedere permessi per uscire in quanto detenuto modello. Ma i familiari di Melania Rea di lui non hanno più notizie. E a sfogarsi al Messaggero è il fratello della donna uccisa, Michele Rea. "Quella stessa legge che prevede tanti diritti, a noi non consente di sapere nulla su di lui. Non credo che quando uscirà dal carcere verrà a cercare sua figlia perché se ci avesse tenuto a lei, noi adesso non staremmo neanche parlando e Melania sarebbe ancora viva", ha affermato Michele Rea. Ora lo zio segue la nipote, la figlia die di Melania che in questi anni è cresciuta e ha anche cambiato cognome. Michele Rea da circa due anni è papà di un bimbo e la ...

