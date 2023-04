«Lupin - parte 3», ipotesi di cast e trama (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Lupin di Netflix sta per tornare con una terza parte e una data precisa: 5 ottobre 2024. Già preciso anche il numero degli episodi, che saranno 7. Non poteva essere altrimenti per il primo prodotto francese che si sia imposto in tutto il mondo ed è stato così perché ci ha riconsegnato la figura del famoso ladro gentiluomo senza farne un remake, bensì attualizzandone l'eredità e la memoria in una serie tutta nuova. Non solo, con un protagonista come Omar Sy, uno degli attori francesi più amati anche all'estero (visto anche in saghe come X-Men e Jurassic World), ha avuto qualcosa di subito familiare e affidabile. I primi indizi di una terza stagione La prima parte del progetto Lupin Netflix ci ha conquistato aggiungendo al fascino di Arsenio e dei suoi incredibili colpi da maestro, quello di un altro classico della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildi Netflix sta per tornare con una terzae una data precisa: 5 ottobre 2024. Già preciso anche il numero degli episodi, che saranno 7. Non poteva essere altrimenti per il primo prodotto francese che si sia imposto in tutto il mondo ed è stato così perché ci ha riconsegnato la figura del famoso ladro gentiluomo senza farne un remake, bensì attualizzandone l'eredità e la memoria in una serie tutta nuova. Non solo, con un protagonista come Omar Sy, uno degli attori francesi più amati anche all'estero (visto anche in saghe come X-Men e Jurassic World), ha avuto qualcosa di subito familiare e affidabile. I primi indizi di una terza stagione La primadel progettoNetflix ci ha conquistato aggiungendo al fascino di Arsenio e dei suoi incredibili colpi da maestro, quello di un altro classico della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : È tempo di indagini: la data di Lupin Parte 3 è davanti a te, solo su Netflix… ???? - movie_digger : RT @NetflixIT: Preparate il vostro miglior look da investigatore. Lupin Parte 3 arriva il 5 ottobre, solo su Netflix. - EmiRevSilver : RT @NetflixIT: Preparate il vostro miglior look da investigatore. Lupin Parte 3 arriva il 5 ottobre, solo su Netflix. - nadirbouchir : RT @NetflixIT: Preparate il vostro miglior look da investigatore. Lupin Parte 3 arriva il 5 ottobre, solo su Netflix. - ReignOfTheSerie : La terza parte di Lupin sarà disponibile su Netflix da giovedì 5 ottobre 2023 #Lupin #Netflix -