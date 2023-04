Lupin 3 | Netflix rivela ufficialmente la data d' uscita della serie con Omar Sy

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 aprile 2023) Inizialmente la piattaforma aveva creato un gioco in cui gli spettatori avrebbero dovuto scovare la: in quanti hanno indovinato? Dopo il gioco diffuso ieri,hasvelato lad'Parte 3 di, che esordirà sulla piattaforma digitale il 5 ottobre 2023.ha nascosto lad'ufficiale tra le icone del profilo dedicate allaconSy, ciascuna delle quali recava impresso un numero corrispondente alla. In tanti hanno provato a indovinare, lo abbiamo azzardato anche noi, e alcuni hanno effettivamente intuito che l'sarebbe stata a ottobre. Adesso è ufficiale. Creata e scritta da ...