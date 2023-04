L’Università La Sapienza festeggia 720 anni diventando sempre più inclusiva (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Università La Sapienza di Roma compie 720 anni e non sembra sentirli, anzi a dispetto della ‘veneranda età’ rimane una delle Università più all’avanguardia in Europa, non solo del punto di vista scientifico (lo confermano autorevoli classifiche internazionali ormai da qualche anno), ma anche sul fronte dell’inclusione e dei diritti per la comunità di docenti, studenti e lavoratori dell’ateneo. Università La Sapienza: dal 1303 la lunga storia del più antico ateneo di Roma e più grande d’Europa L’Università La Sapienza oggi festeggia il suo compleanno con celebrazioni che prevedono la premiazione degli studenti più meritevoli e lo svelamento del Monumento agli studenti Caduti nella Grande Guerra. La lunga storia della prima università di Roma affonda le ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 20 aprile 2023)Ladi Roma compie 720e non sembra sentirli, anzi a dispetto della ‘veneranda età’ rimane una delle Università più all’avanguardia in Europa, non solo del punto di vista scientifico (lo confermano autorevoli classifiche internazionali ormai da qualche anno), ma anche sul fronte dell’inclusione e dei diritti per la comunità di docenti, studenti e lavoratori dell’ateneo. Università La: dal 1303 la lunga storia del più antico ateneo di Roma e più grande d’EuropaLaoggiil suo compleanno con celebrazioni che prevedono la premiazione degli studenti più meritevoli e lo svelamento del Monumento agli studenti Caduti nella Grande Guerra. La lunga storia della prima università di Roma affonda le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : L’Università La Sapienza festeggia 720 anni diventando sempre più inclusiva - MagTua : L’Università La #Sapienza festeggia #720anni diventando sempre più #inclusiva @SapienzaRoma - AlfioGiulio : RT @TV2000it: #20aprile 1303 papa Bonifacio VIII con la bolla pontificia In Supremae praeminentia Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urb… - rpinci : RT @TV2000it: #20aprile 1303 papa Bonifacio VIII con la bolla pontificia In Supremae praeminentia Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urb… - vinmorgante : RT @TV2000it: #20aprile 1303 papa Bonifacio VIII con la bolla pontificia In Supremae praeminentia Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urb… -