L' Ungheria vieta import di miele e di altri prodotti da Kiev

Gulyas ha chiarito che, nonostante il divieto di importazione, il transito di prodotti ucraini attraverso l'sarà consentito, ma i carichi saranno controllati elettronicamente e ricorrendo ad ...La "rivolta dei prezzi del grano ucraino" si allarga. La Bulgaria introduce un divieto sulle importazioni di cereali e alimenti dall'Ucraina, a partire dal 24 aprile. Dopo Polonia,e Slovacchia , la Bulgaria è il quarto Stato membro dell'Unione europea a prendere tale decisione. Il divieto entra in vigore poche settimane prima del nuovo raccolto (e durerà fino al 30 ...La Bulgaria decide di adottare questa misura dopo che anche la Polonia, la Slovacchia, l'e la Romania avevano informato l'Unione Europea della necessità di limitare le importazioni di ...

Orban insiste: miele e alcuni prodotti a base di carne verranno aggiunti alla lista di alimenti di cui l'Ungheria vieterà l'import dall'Ucraina.Polonia e Ungheria hanno deciso di vietare l'importazione di cereali dall'Ucraina per non penalizzare i propri agricoltori. E la Slovacchia non resta a guardare ...