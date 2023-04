Lunghe attese a Milano | si sfiorano le 5 ore di ritardo

Leggi su agi

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Lunghi serpentoni di viaggiatori in attesa alla Stazione Centrale didopo il deragliamento del carro di un treno merci tra Firenze e Bologna: 80, 100, 160, addirittura 290 minuti diper i treni che viaggiano sulla linea dell'alta velocità, coi tabelloni che aggiornano il tempo di attesa e la voce in filodiffusione che annuncia cancellazioni continue. Tanti i disagi delle centinaia di persone in coda, con il Salone del Mobile che rende difficile trovare un alloggio a prezzi accessibili. Su tutti uno: "Nessuno ci ha avvisato né del deragliamento né della cancellazione" racconta un gruppo di Salerno in viaggio per lavoro. Eppure, con l'incidente avvenuto in nottata, "avevano il tempo di organizzarsi". Non hanno saputo affrontare il problema, non ci sono servizi di assistenza, sopratutto per i disabili in attesa, le file sono ...