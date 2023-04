“L’Ultima Follia”, l’inedito di Cinatra (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO – Fuori il video di “L’Ultima Follia”, il nuovo singolo di Cinatra, brano suggestivo dal sapore pop-romantico scritto insieme a Richy Bonfadini e Mario Neri, già in radio e in digitale. “In questo brano racconto l’amore vissuto – afferma Cinatra – attraverso il desiderio di andare oltre gli ostacoli e la quotidianità delle cose, perché solamente una sana Follia ci permette di valicare i confini dell’anima. Questo brano è nato in una sera d’estate, quelle sere malinconiche, dove affiorano quei ricordi scansati per molto tempo ma mai cancellati. Avevo l’urgenza di dare una forma a quelle emozioni. Così ho chiamato quello che poi è diventato l’autore assieme a me del testo e mi sono aperto a lui come un libro si apre al vento: è stata una sorta di confessione. Così è nata “L’Ultima ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 aprile 2023) MILANO – Fuori il video di “”, il nuovo singolo di, brano suggestivo dal sapore pop-romantico scritto insieme a Richy Bonfadini e Mario Neri, già in radio e in digitale. “In questo brano racconto l’amore vissuto – afferma– attraverso il desiderio di andare oltre gli ostacoli e la quotidianità delle cose, perché solamente una sanaci permette di valicare i confini dell’anima. Questo brano è nato in una sera d’estate, quelle sere malinconiche, dove affiorano quei ricordi scansati per molto tempo ma mai cancellati. Avevo l’urgenza di dare una forma a quelle emozioni. Così ho chiamato quello che poi è diventato l’autore assieme a me del testo e mi sono aperto a lui come un libro si apre al vento: è stata una sorta di confessione. Così è nata “...

