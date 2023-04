L’ultima cosa che mi ha detto | su Apple TV+ | la nostra recensione

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 aprile 2023) Rieccoci, pronti per una nuova serie di serie e miniserie da guardare in anteprima per non farvi perdere tempo. Il tempo è prezioso e spoilerman è qui per questo. Oggi vi racconto una produzione che ha debuttato suTv+ venerdì scorso e, siccome sono 7 episodi lunghi una bella oretta, vi risparmio la fatica. La serie TV “che mi ha” con Jennifer Garner NON É UNA SERIE TV, mi spiace dirlo, ma è un FILM lungo 7 ore. É una costante curva della morte sulla più alta montagna russa diTv+, infatti è un’emozionante storia di mistero e intrighi che tiene lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. La trama si sviluppa attorno alla vita di una madre di famiglia di nome Sydney (interpretata da Garner), che si ritrova ad affrontare la scomparsa del marito e deve ...