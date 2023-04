Lula anticipa il viaggio in Portogallo e Spagna | si parlerà di pace in Ucraina

(Di giovedì 20 aprile 2023) Una missione diplomatica e di: il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva , hato a oggi la sua partenza per il tour ufficiale programmato in Europa, dove dovrà tornare a parlare ...

In linea di principio,avrebbe dovuto lasciare Brasilia per Lisbona solo domani. Fonti governative affermano che il leader di sinistra continuerà a difendere la pace in Ucraina ma con un ...In linea di principio,avrebbe dovuto lasciare Brasilia per Lisbona solo domani. Fonti governative affermano che il leader di sinistra continuerà a difendere la pace in Ucraina ma con un ...La nomina dell'ex presidente del Brasile a questa carica dimostra la priorità chedarà ai ... con la proposta di allargamento che quasi certamentequesto traguardo. Anche il commercio ...

Lula anticipa la partenza per il suo tour in Europa - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - BRASILIA, 20 APR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anticipato a oggi la sua partenza per il tour ufficiale programmato in Europa, dove dovrà tornare a parlare della ...