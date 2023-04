Luce dei tuoi occhi 2 replica seconda puntata in streaming e in tv, riassunto episodio 2 (Di giovedì 20 aprile 2023) Luce dei tuoi occhi 2 riassunto seconda puntata Il riassunto della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2. Dopo aver scoperto di essere la figlia segreta di Emma, la giovane Diana va nel panico e si “consola” abusando di sostanze stupefacenti. Dopo essersi salvata quasi miracolosamente, Diana decide comunque di tornare in accademia. Riaccende così la rabbia di Vicky che la minaccia di rivelare ad Emma qualcosa che ha scoperto su di lei. Petra rivela a Diana di avere una malattia incurabile. Intanto, Enrico sembra avere un interesse serio per Petra. Tra di loro ci sarà anche un timido bacio. Alla fine, viene rinvenuto un cadavere sul lungo fiume. È quello di Vicky. Ecco come ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 20 aprile 2023)deiIldelladidei2. Dopo aver scoperto di essere la figlia segreta di Emma, la giovane Diana va nel panico e si “consola” abusando di sostanze stupefacenti. Dopo essersi salvata quasi miracolosamente, Diana decide comunque di tornare in accademia. Riaccende così la rabbia di Vicky che la minaccia di rivelare ad Emma qualcosa che ha scoperto su di lei. Petra rivela a Diana di avere una malattia incurabile. Intanto, Enrico sembra avere un interesse serio per Petra. Tra di loro ci sarà anche un timido bacio. Alla fine, viene rinvenuto un cadavere sul lungo fiume. È quello di Vicky. Ecco come ...

