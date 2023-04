Luca Onestini risponde a Nikita Pelizon: “Il nostro nome è sulla bocca di tutti” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il modello risponde alle recenti accuse di Nikita Pelizon: arriva la replica di Luca Onestini Dopo le recenti dichiarazioni della vincitrice del GF Vip 7 Nikita Pelizon arriva la risposta a tono di Luca Onestini. Il modello romagnolo, eliminato a un passo dalla finalissima del reality dopo aver centrato il secondo posto nella seconda edizione, ha preso la parola sui social lanciando una frecciata alla modella originaria di Trieste, che è stata la prima però nei giorni scorsi a scatenare i social puntando il dito contro Luca. “Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno. Stamm Fortttttt“ ha replicato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Il modelloalle recenti accuse di: arriva la replica diDopo le recenti dichiarazioni della vincitrice del GF Vip 7arriva la risposta a tono di. Il modello romagnolo, eliminato a un passo dalla finalissima del reality dopo aver centrato il secondo posto nella seconda edizione, ha preso la parola sui social lanciando una frecciata alla modella originaria di Trieste, che è stata la prima però nei giorni scorsi a scatenare i social puntando il dito contro. “Quanto amo che abbianoiline noi non cag***mo nessuno. Stamm Fortttttt“ ha replicato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Luca Onestini con un tweet avrebbe replicato alle parole di #nikita Pelizon. “Quanto amo che abbiano tutti il nost… - mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - Steev_mai : che fanno luca onestini e ivana marazova??? - Rosita54132181 : RT @lilysweet9804: Gli unici che hanno apprezzato veramente Luca Onestini per come meritava sono sempre stati gli #incorvassi loro il fando… - cindykia25644 : RT @lilysweet9804: Gli unici che hanno apprezzato veramente Luca Onestini per come meritava sono sempre stati gli #incorvassi loro il fando… -