Luca Onestini replica alle frecciatine di Nikita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Luca Onestini con un tweet avrebbe replicato alle parole di #nikita Pelizon. “Quanto amo che abbiano tutti il nost… - mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - PressReview99 : “Tutti ci nominano e noi non cag*iamo nessuno”: Luca Onestini replica a Nikita Pelizon - infoitcultura : Luca Onestini, frecciatina a Nikita Pelizon dopo le sue accuse? Cosa è successo - GossipItalia3 : Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello VIP, replica in modo pungente alle dichiarazioni di Nikita Pelizo… -

Dopo le dichiarazioni di Nikita Pelizon (ed il like contro),ha risposto su Twitter alla vincitrice del Grande Fratello Vip che ha espresso un parere forte su di lui.risponde all'intervista di Nikita, l'ultimo affondo dopo il GF Vip '...Nikita Pelizon qualche giorno fa ha messo un like ad un tweet cattivissimo controe Ivana Mrazova e - intervistata a Casa Chi - ha detto la sua in merito al vippone. Dopo essere stati mesi senza rivolgersi parola,e Nikita nel corso delle ultime settimane del ...Questa volta, la vincitrice è finita al centro delle polemiche sui social per aver messo 'mi piace' a un tweet che criticavae metteva in guardia Ivana Mrazova. Il like di Nikita ha ...

Tutti ci nominano e noi non cag*iamo nessuno: Luca Onestini replica a Nikita Pelizon Fanpage.it

Solo qualche giorno fa Nikita Pelizon aveva detto la sua su Luca Onestini che, dopo essersi riavvicinato a lei nella Casa, ora non la saluterebbe nemmeno ...Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è guerra aperta Si fa per dire... ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip pare siano ai ferri corti. La vincitrice del reality ...