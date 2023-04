Luca Onestini, frecciatina a Nikita Pelizon dopo le sue accuse? Cosa è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) In questi giorni, Nikita Pelizon ha lanciato qualche frecciatina a Luca Onestini. Sarebbe forse meglio dire che la giovane ha tirato l’arco con tutte le frecce. Nello specifico, infatti, ha messo dei like a dei commenti alquanto negativi contro Luca e Ivana. Inoltre, durante un’intervista rilasciata su Casa Chi, ha anche mosso delle accuse piuttosto forti contro il suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, pare che Luca abbia deciso di replicare, anche se lo ha fatto in un modo alquanto criptico. Vediamo Cosa è successo. Le accuse di Nikita Pelizon contro Luca Onestini Anche ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) In questi giorni,ha lanciato qualche. Sarebbe forse meglio dire che la giovane ha tirato l’arco con tutte le frecce. Nello specifico, infatti, ha messo dei like a dei commenti alquanto negativi controe Ivana. Inoltre, durante un’intervista rilasciata su Casa Chi, ha anche mosso dellepiuttosto forti contro il suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, pare cheabbia deciso di replicare, anche se lo ha fatto in un modo alquanto criptico. Vediamo. LedicontroAnche ...

