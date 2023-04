Lubrano Sir | Aiutare i pazienti reumatici a non abbandonare terapie

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - "Bisogna evitare il più possibile che le persone affette da malattie reumatologiche dopo anni di sofferenze abbandonino le. L'aderenza al trattamento è oggi un aspetto fondamentale per evitare danni irreversibili, compresa l'invalidità. Ma il paziente non può monitorare il buon controllo della sua malattia. E' necessaria una chiara comunicazione tra specialisti e, che invece spesso manca". Lo ha detto Enniodi Scorpaniello, vicepresidente della Società italiana di reumatologia (Sir), nel suo intervento durante una conferenza sulla diagnosi precoce e l'aderenza alleper le malattie reumatologiche, promossa dalla Sir oggi a Roma. "Come Sir - aggiungedi Scorpaniello - svolgiamo continue attività di divulgazione, sia verso i ...