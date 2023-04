Lubrano Sir | ' 60% malati reumatici necessita di assistenza ogni giorno'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - "Le malattie reumatologiche colpiscono gli anziani, ma anche persone giovani nel pieno della loro vita lavorativa, familiare e sociale: gli studi dimostrano che quasi il 60% deireumatologicidi aiuto nella vita di tutti i giorni, ma anche per l'altro 40% che non ha bisogno divivere con una malattia reumatologica può essere molto frustrante". Così Enniodi Scorpaniello, vicepresidente della Società italiana di reumatologia (Sir), nel suo intervento durante una conferenza sulla diagnosi precoce e l'aderenza alle terapie per le malattie reumatologiche, promossa dalla Sir oggi a Roma. "Occorre intervenire per tempo perché le malattie reumatologiche sono patologie croniche - proseguedi Scorpaniello, che è anche professore ...