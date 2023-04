Louis Leterrier sarà il regista di Fast and Furious 11 (Di giovedì 20 aprile 2023) Il regista Louis Leterrier, dopo il decimo film della saga, tornerà alla regia anche di Fast and Furious 11, l’ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto Il prossimo Fast anda Furious sarà l’undicesimo anche l’ultimo capitolo della longeva saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. In attesa di ulteriori dettagli sull’uscita e sulla trama sappiamo chi ci sarà dietro la macchina da presa. Il regista di Fast and Furious 11, come del precedente capitolo della saga action, sarà Louis Leterrier. Con questo si dovrebbe concludere la storia di Dominic Toretto. La notizia del suo coinvolgimento anche nell’undicesimo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023) Il, dopo il decimo film della saga, tornerà alla regia anche diand11, l’ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto Il prossimoandal’undicesimo anche l’ultimo capitolo della longeva saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. In attesa di ulteriori dettagli sull’uscita e sulla trama sappiamo chi cidietro la macchina da presa. Ildiand11, come del precedente capitolo della saga action,. Con questo si dovrebbe concludere la storia di Dominic Toretto. La notizia del suo coinvolgimento anche nell’undicesimo ...

