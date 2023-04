(Di giovedì 20 aprile 2023) Il, ormai è noto, è una finzione. Una lotta in cui i colpi proibiti che si vedono sul ring sono una messa in scena - ben architettata - per far divertire il pubblico. Ma, purtroppo, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Lottatore di wrestling perde la testa: pugno in faccia all'avversario dopo la sconfitta IL VIDEO DEL FOLLE GESTO -

Ma Rhessi non è ancora precipitatodiperde la testa : il pugno virale La situazione è degenerata in pochi istanti. L'arbitro ha decretato la fine dell'incontro: una vittoria ...... il centrocampista colombiano Gustavo Cuellar, che ha stretto con una presa al collo e trascinato a terra con una mossa, molto simile a quella di undi. L'arbitro ha comunque ...... nato e cresciuto a Castel Bolognese era gia General Manager della realtà, mentre in passato è stato vice presidente del BolognaTeam. E' statotra i più amati del pubblico e un ...

Lottatore di wrestling perde la testa: pugno in faccia all'avversario dopo la sconfitta IL VIDEO DEL FOLLE GES leggo.it

Dopo averlo visto assentarsi per un problema fisico, i fan iniziano a preoccuparsi per il futuro dello scozzese sui ring della WWE ...Dopo averlo visto approdare sui ring della rivale AEW, potrebbe aprirsi uno spiraglio per il ritorno del canadese in WWE ...