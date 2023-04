Lotta: Europei, Emanuela Liuzzi bronzo nei 50 kg (Di giovedì 20 aprile 2023) Zagabria, 20 apr. - (Adnkronos) - Emanuela Liuzzi conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Lotta di Zagabria, in Croazia, nella categoria dei 50 kg. Nella finale per il terzo posto la campana, classe 2000, ha usufruito dell'assenza sulla materassina della bulgara Miglena Georgieva Selishka, infortunata ad una spalla, guadagnando un posto sul podio. Si tratta della seconda medaglia per l'Italia agli Europei di Lotta 2023 dopo l'argento di Frank Chamizo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Zagabria, 20 apr. - (Adnkronos) -conquista la medaglia diaglididi Zagabria, in Croazia, nella categoria dei 50 kg. Nella finale per il terzo posto la campana, classe 2000, ha usufruito dell'assenza sulla materassina della bulgara Miglena Georgieva Selishka, infortunata ad una spalla, guadagnando un posto sul podio. Si tratta della seconda medaglia per l'Italia aglidi2023 dopo l'argento di Frank Chamizo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @Coninews: SODDISFAZIONE CHAMIZO??????? Prima medaglia per l’Italia agli Europei di lotta a Zagabria (Croazia). Frank vince l’argento nel… - sportface2016 : #Lotta Europei 2023: medaglia di bronzo per Emanuela Liuzzi - lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Emanuela Liuzzi nella lotta femminile agli Europei di lotta di Zagabria?????? #Lotta #EuropeiLotta #sport - FijlkamOfficial : Europei Lotta 2023: Liuzzi sul podio e Dalma a caccia del bronzo. La diretta sulla RAI - Dr_Faiella_AL : RT @Coninews: SODDISFAZIONE CHAMIZO??????? Prima medaglia per l’Italia agli Europei di lotta a Zagabria (Croazia). Frank vince l’argento nel… -