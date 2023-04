Lotta | Europei 2023 | Emanuela Liuzzi di bronzo | Dalma Caneva in finale per il 3° posto

(Di giovedì 20 aprile 2023) Si chiude con la disputa delle finali delle prime cinque categorie di peso della femminile la quarta giornata degliseniordi: a Zagabria, in Croazia,conquista il, mentredomani lotterà a sua volta per il terzo. Eliminata, infine, Elena Esposito.inper il, eliminata Elena Esposito CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -50 kg l’ultimo atto vede il successo dell’azera Mariya Stadnik sull’ucraina Oksana Livach ai punti per 9-4, invece i bronzi vanno aded alla turca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Emanuela è bronzo!??????? Agli Europei di lotta, a Zagabria (Croazia), Liuzzi sale sul podio nei 50 kg.???? La medagli… - ItaliaTeam_it : PODIO BIS??????? Sulla materassina croata di Zagabria, Emanuela Liuzzi conquista il bronzo nella categoria 50 kg agl… - BernyZb : RT @ItaliaTeam_it: PODIO BIS??????? Sulla materassina croata di Zagabria, Emanuela Liuzzi conquista il bronzo nella categoria 50 kg agli Eur… - settalese : RT @ItaliaTeam_it: PODIO BIS??????? Sulla materassina croata di Zagabria, Emanuela Liuzzi conquista il bronzo nella categoria 50 kg agli Eur… - settalese : RT @Coninews: Emanuela è bronzo!??????? Agli Europei di lotta, a Zagabria (Croazia), Liuzzi sale sul podio nei 50 kg.???? La medaglia dell’azz… -

Per questo siamo in prima linea nellaall'emergenza climatica e nella transizione energetica ... così come del coinvolgimento sempre maggiore dei sindacinelle scelte della commissione. L'...Seconda medaglia azzurra aglidi2023. Conquista il bronzo Emanuela Liuzzi (50 kg) , già argento agliU23 di quest'anno a Budapest. La giovane Liuzzi ha conquistato ieri la finalina grazie alla vittoria sulla ......e che ha messo in ginocchio la Francia senza cambiare una riforma che gli altri Paesihanno ...e destinato ad affrontare con le parti sociali gli altri temi caldi sul tappeto e cioè laper ...

Emanuela Liuzzi è di bronzo agli Europei di lotta a Zagabria Agenzia ANSA

Arriva la quinta finale per il bronzo per l’Italia agli Europei 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, nella femminile, a conquistarla, nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg, è Dalma Caneva, ...Arriva la seconda medaglia per l’Italia agli Europei senior 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, Emanuela Liuzzi conquista il bronzo nella categoria di peso olimpica dei -50 kg della femminile in se ...