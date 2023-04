Lotta, Europei 2023: Emanuela Liuzzi conquista la medaglia di bronzo nei -50 kg! (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva la seconda medaglia per l’Italia agli Europei senior 2023 di Lotta: a Zagabria, in Croazia, Emanuela Liuzzi conquista il bronzo nella categoria di peso olimpica dei -50 kg della femminile in seguito all’infortunio della bulgara Miglena Georgieva Selishka. Ieri nel turno di qualificazione l’azzurra aveva superato ai punti per 9-1 la nord macedone Veronika Ryabovolova, salvo poi fermarsi ai quarti contro la testa di serie numero 3, l’ucraina Oksana Livach, vittoriosa per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 12-2 dopo 5’44”. L’ucraina, che invece era esentata dal turno di qualificazione, aveva poi battuto in semifinale ai punti per 3-2 la bulgara Miglena Georgieva Selishka, consentendo così il passaggio alla finale per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva la secondaper l’Italia agliseniordi: a Zagabria, in Croazia,ilnella categoria di peso olimpica dei -50 kg della femminile in seguito all’infortunio della bulgara Miglena Georgieva Selishka. Ieri nel turno di qualificazione l’azzurra aveva superato ai punti per 9-1 la nord macedone Veronika Ryabovolova, salvo poi fermarsi ai quarti contro la testa di serie numero 3, l’ucraina Oksana Livach, vittoriosa per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 12-2 dopo 5’44”. L’ucraina, che invece era esentata dal turno di qualificazione, aveva poi battuto in semifinale ai punti per 3-2 la bulgara Miglena Georgieva Selishka, consentendo così il passaggio alla finale per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Emanuela Liuzzi nella lotta femminile agli Europei di lotta di Zagabria?????? #Lotta #EuropeiLotta #sport - FijlkamOfficial : Europei Lotta 2023: Liuzzi sul podio e Dalma a caccia del bronzo. La diretta sulla RAI - Dr_Faiella_AL : RT @Coninews: SODDISFAZIONE CHAMIZO??????? Prima medaglia per l’Italia agli Europei di lotta a Zagabria (Croazia). Frank vince l’argento nel… - crazy_cisco : RT @ItaliaTeam_it: CHE MOSSA, FRANK??????? Chamizo è d’argento nei 74 kg di stile libero agli Europei di lotta a Zagabria, in Croazia. Cede… - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: CHE MOSSA, FRANK??????? Chamizo è d’argento nei 74 kg di stile libero agli Europei di lotta a Zagabria, in Croazia. Cede… -