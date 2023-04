L'orsa Jj4 sta bene e non è sedata (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - L'orsa JJ4, da lunedì notte nell'area faunistica del Casteller, "è in buone condizioni di salute e non è sedata". Lo assicurano all'AGI dalla Provincia autonoma di Trento. In attesa di conoscere il suo destino, ovvero quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo, il plantigrado si trova "in sicurezza grazie alle lastre anti arrampicata applicate sul recinto, che non è elettrificato". Negli giorni scorsi, il plantigrado, responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, aveva dato evidenti segnali di aggressività, distruggendo le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti, "ma ora - assicurano - ha preso possesso dell'area di pre-ambientamento ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - L'JJ4, da lunedì notte nell'area faunistica del Casteller, "è in buone condizioni di salute e non è". Lo assicurano all'AGI dalla Provincia autonoma di Trento. In attesa di conoscere il suo destino, ovvero quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo, il plantigrado si trova "in sicurezza grazie alle lastre anti arrampicata applicate sul recinto, che non è elettrificato". Negli giorni scorsi, il plantigrado, responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, aveva dato evidenti segnali di aggressività, distruggendo le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti, "ma ora - assicurano - ha preso possesso dell'area di pre-ambientamento ...

