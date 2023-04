L'oro apre stabile a 1.996,30 dollari l'oncia (Di giovedì 20 aprile 2023) Avvio stabile per le quotazioni dell'oro: il contratto spot resta sotto i 2.000 dollari l'oncia a 1.996,30 dollari con un rialzo marginale dello 0,07%. . 20 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Avvioper le quotazioni dell'oro: il contratto spot resta sotto i 2.000l'a 1.996,30con un rialzo marginale dello 0,07%. . 20 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : L'oro apre stabile a 1.996,30 dollari l'oncia: Quotazione in rialzo dello 0,07% - Piegheperse : RT @localservers: continua il momento d'oro per i giovani nella musica classica: ecco #MariaDueñas dalla Spagna. tecnicamente eccelsa, la s… - Ravenna_Eventi : Il Festival @cinesogni Corti da Sogni debutta oggi al teatro Rasi. Aprirà la serata “Snow in September” vincitore d… - localservers : continua il momento d'oro per i giovani nella musica classica: ecco #MariaDueñas dalla Spagna. tecnicamente eccelsa… - NuovoRaggio : Il cielo si tinge di rosso e oro, e il cuore si apre a nuove emozioni. Che questa notte porti sogni d'amore e dolci… -