Lorenzo Musetti: "Sinner mi ha aperto gli occhi, voglio prendermi la rivincita: è migliorato su dritto e fisico" (Di giovedì 20 aprile 2023) Lorenzo Musetti ha sconfitto Cameron Norrie in rimonta e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico contro il britannico e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa spagnola, dove è ora atteso dal derby con Jannik Sinner. Il testa a testa tra i due azzurri, però, rischia di non andare in scena poiché l'altoatesino non sembra essere al top della forma e c'è la concreta possibilità di un forfait. Lorenzo Musetti è riuscito ad avere la meglio sul numero 13 al mondo e ha incamerato punti fondamentali per il ranking ATP, dove ora occupa il 18mo posto virtuale e sogna di compiere ulteriori progressi. Nel mirino una possibile semifinale da disputare contro il vincente ...

